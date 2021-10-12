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ALES Sonuçları Açıklandı Mı? ALES sınav sonuçları açıklandı!

ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Akademik kariyer isteyenlerin girdiği ALES sınav sonuçları açıklandı. Peki ALES sınav sonuçlarına nereden bakılır? ALES sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 ALES sonuçları sorgulama ekranı…

Ekleme: 12.10.2021 - 10:21 Güncelleme: 12.10.2021 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
ALES Sonuçları Açıklandı Mı? ALES sınav sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES 2 sınavı sonrası adaylar “ALES sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM bugün ALES sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 19 Eylül 2021 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanmasıyla gözler ÖSYM'ye döndü. Adaylar ALES sonuçları sorgulama ekranını araştırmaya başladı. ALES sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine sunuldu. İşte 2021 ALES sonuçları sorgulama ekranı

ALES Sonuçları Açıklandı Mı

ALES Sonuçları Açıklandı Mı?


2021-ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde yapılmıştı. ALES sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından 2021 ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ALES Sonuçları Açıklandı Mı

2021 ALES Sonuçları Sorgulama Ekranı


ALES 2 sınavına girenler sonuçlarını görebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine girmelidir. Buradan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilir. Sınav sonuçları için belge basılmayacak ya da sonuç bilgileri adreslere gönderilmeyecektir.

ALES Sonuçları Açıklandı Mı?” sorusunun yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekildedir.
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