ALES Sonuçları Açıklandı Mı? ALES sınav sonuçları açıklandı!

ALES Sonuçları Açıklandı Mı?

2021 ALES Sonuçları Sorgulama Ekranı



. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ALES 2 sınavı sonrası adaylar “?” sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM bugün ALES sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 19 Eylül 2021 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanmasıyla gözler ÖSYM'ye döndü. Adaylar ALES sonuçları sorgulama ekranını araştırmaya başladı. ALES sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine sunuldu. İşte2021-ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde yapılmıştı. ALES sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından 2021 ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ALES 2 sınavına girenler sonuçlarını görebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine girmelidir. Buradan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilir. Sınav sonuçları için belge basılmayacak ya da sonuç bilgileri adreslere gönderilmeyecektir.?” sorusunun yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekildedir.