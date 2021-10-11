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Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!

Ogün Samast tarafından 19 Ocak 2007 tarihinde eski Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde 'hizmet kusuru' olduğu gerekçesiyle eşi Rahel Dink, kızları Sera ve Delal ile oğlu Arat Dink maddi ve manevi 1.5 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Danıştay, Dink'in öldürülmesinden İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemenin 1 milyon 66 bin liralık tazminat kararını onadı. İçişleri Bakanlığı'nın kararın düzeltilmesi istemini ise reddetti.

Ekleme: 11.10.2021 - 08:55 Güncelleme: 11.10.2021 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Eski Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rahel Dink ve çocukları, Hrant Dink'in öldürülmesi olayında İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 500 bin TL maddi ve 1 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1.5 milyon TL tazminat davası açmıştı.

MAHKEME İDAREYİ KUSURLU BULDU

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Agos Gazetesi'nde yayınlanan bazı aşırı milliyetçi grupların tepkisine yol açan makaleler nedeniyle Hrant Dink'in hedef haline geldiği, yaşama hakkının açık ve yakın bir tehlike içerisinde bulunduğu, dolayısıyla da kendisinin talebini beklemeden koruma tedbirinin alınması gerektiğine dikkat çekerek Hrant Dink'in yaşama hakkının korunmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu noktasında kuşkuya yer bulunmadığına karar vermişti.

İDARE MAHKEMESİ 1 MİLYON 66 BİN TAZMİNATA KARAR VERDİ

Açıklanan nedenlerle İstanbul 6. İdare Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL manevi olmak üzere kabulüne, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar vermişti.

BAKANLIK KARARI TEMYİZ ETMEK İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURDU

Davalı İçişleri Bakanlığı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.

KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ REDDEDİLDİ

Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesini istedi. Danıştay, kararın düzeltilmesi istemini reddetti.



DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANI KARŞI OY KULLANDI

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Hrant Dink'in ailesine manevi tazminat olarak 100 bin Euro ödenmesine karar verildiğini, açılan bu davada da manevi tazminata hükmedilmesi halinde mükerrerlik ortaya çıkacağını belirterek İdare Mahkemesi kararının manevi tazminata ilişkin kısmının bozulmasını talep etti ve karşı oy kullandı.
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