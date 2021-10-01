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Ekonomi
Altın fiyatları yeniden yükselişte! İşte son rakamlar!

Altın fiyatları yeniden yükselişte! İşte son rakamlar!

Altın fiyatları, ABD'de beklenenden yüksek gelen işsizlik maaşı başvurularının Fed'in varlık alımı azaltım takvimini etkileyebileceğine dair beklentilerle yükseldi. Gram altın da yükselişi takip ederek 500 TL'nin üzerini gördü.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 10:26
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 10:32
Altın fiyatları yeniden yükselişte! İşte son rakamlar!

Altın, yatırımcıların beklenenden yüksek gelen işsizlik maaşı başvurularına odaklanmasıyla 1764 dolara kadar tırmandıktan sonra 1.750 dolara doğru geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişle yeniden 500 TL’nin üzerini gördü.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 25 Eylül’de sona eren haftada 11 bin artışla 362 bine yükseldi. En büyük artış California’da gerçekleşirken Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 330 binlik bir artış yönündeydi.

Delta varyantı vakalarındaki artışın da istihdam piyasasını olumsuz etkilemiş olabileceği belirtiliyor. Artışa rağmen hala pandemi döneminin en düşük seviyelerinde seyreden başvurular son olarak Nisan 2020’de 3 hafta üst üste yükselmişti.

Fed’in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell konuşmalarında istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. İstihdam verilerinin zayıflaması varlık alımının erteleneceğine dair beklentileri artırarak altın fiyatlarını destekleyebilir.

Ons altın fiyatı
Haftaya 1.750 dolar civarında başlayan ons altın, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükseliş ve doların kuvvetlenmesiyle birlikte 1.722 dolara kadar gerilemişti. ABD’de istihdam piyasasının salgından etkilenmiş olabileceğine dair endişelerle yeniden yükselişe geçen ons altın, cuma günü 1.753 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı
Dolar/TL ’nin yüksek seviyelerde tutunmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, 493 TL’ye kadar gerilemişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın, cuma günü 501 TL civarında işlem görüyor.


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