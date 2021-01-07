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İletişim Başkanlığı'ndan o iddialar hakkında açıklama!

İletişim Başkanlığı, CHP'li bir grup başkanvekilinin 'CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı' iddiasını yalanladı.

Siyaset / 07 Ocak 2021 Perşembe 19:14
İletişim Başkanlığı'ndan o iddialar hakkında açıklama!

İletişim Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
'CHP'nin bir grup başkanvekilinin 'CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı' şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür.
 
Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ilk iftirası değildir.
 
Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zul addetmekle birlikte, hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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