Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmişti. ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



TRUMP: KABUL ETMEYECEĞİM



Ülkedeki seçim yasalarına göre, 14 Aralık 2020'de tüm eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu delegelerinin kullandığı oyların tek tek sayılıp ardından seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum, Başkan Donald Trump'ın "sonuçları kabul etmeyeceğim" açıklamalarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.



Büyük oranda "seremonik" olarak kabul edilen oturum, kaotik 3 Kasım 2020 seçimleri ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle bu yıl büyük önem taşıyor.