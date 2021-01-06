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ODTÜ'de, Boğaziçi Üniversitesi'ne destek protestosu

Üniversite kampüsünde bir araya gelen göstericiler, Boğaziçi'ndeki eylemlere destek verdi.

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:24
ODTÜ'de, Boğaziçi Üniversitesi'ne destek protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla başlayan protestolar devam ederken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) de eylemlere destek protestosu düzenlendi.

Boğaziçi'ndeki protestolar sırasında '2911 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik gözaltı kararı kapsamında toplam 36 kişi gözaltına alındı.

ODTÜ'DE GÖSTERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin MLKP bağlantısının tespit edildiği bildirilmişti.

ODTÜ'de toplanan göstericiler, Boğaziçi'ndeki eylemcilere destek için yürüdü.

'BOĞAZİÇİ'NİN YANINDAYIZ'
Daha sonra bir alanda toplanan ve ellerinde 'ODTÜ Boğaziçi'nin yanında' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, çeşitli sloganlar attı.

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