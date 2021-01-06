Masumlar Apartmanı setinde beklenmedik ölüm!

Masumlar Apartmanı başladığından beri milyonlarca kişi tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Yılbaşı nedeniyle ara verildiği açıklanan Masumlar Apartmanı'ndan acı haber geldi. OGM Pictures'in yapımını üstlendiği dizinin teknik ekibinden bir kişi ani bir şekilde hayatını kaybetti.



Vefat haberini ise dizide Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola, duyurdu.



Ezgi Mola, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bugün dizimizin yapım ekibinden arkadaşımız Cüneyt’in hiç beklenmedik vefat haberiyle çok üzüldüm! Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Onu hep güler yüzü, iyi kalbiyle hatırlayacağım.”