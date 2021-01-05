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İşte Boğaziçi'ndeki 'masum' öğrencilerden biri!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptığı son dakika açıklamasında Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin gözaltına alınan kişilerden birinin sosyal medya gönderilerini paylaştı. Terör örgütü destekçisi şahsın paylaşımlarına dikkat çeken Ersoy, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri." dedi.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 23:45
İşte Boğaziçi'ndeki 'masum' öğrencilerden biri!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyon peşinde koşanların kimlikleri de bir bir afişe oluyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kimi yayın organlarında masum bir öğrenci olarak lanse edilen kişilerden bazılarının terör örgütleriyle ilişkisinin apaçık ortaya çıktığını bir paylaşımla duyurdu.

ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ!

Gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklanmıştı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ersoy

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