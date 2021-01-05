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İş Bankası'nda bayrak değişimi!

İş Bankası Genel Müdürü, Adnan Bali bayrağı devrediyor. Bali, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam edecek. Bali'nin yerine Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor.

Ekonomi / 05 Ocak 2021 Salı 18:42
İş Bankası'nda bayrak değişimi!

Türkiye İş Bankası'nda 1 Nisan 2011 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevinde bulunan Adnan Bali, bayrağı devrediyor. İş Bankası'nda 35 yılını tamamlayan Bali'nin yönetim kurul üyeliği devam edecek.

İş Bankası'nda Bali'den boşalan Genel Müdürlük koltuğuna Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor. Bali'nin görev geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştı.

HAKAN ARAN KİMDİR?

Adnan Bali'nin ardından koltuğa geçmesine kesin gözüyle bakılan Hakan Aran, 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu. Aran 2008'de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulundu.

SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyesi ve İş Bankası'nda teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.Bali, yaklaşık 10 yıldır İŞ Bankası'nda görev yapıyordu.

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