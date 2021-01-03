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Çin'de korona aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı

Çin'de korona virüs aşısıyla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çin'de acil kullanımına onay verilen iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının insanlara uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Dünya / 03 Ocak 2021 Pazar 22:07
Çin'de korona aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı

Çin haber ajansı Xinhua'nın son dakika haberine göre, başkent Pekin'de hafta sonunda 220 aşılama merkezinde 73 bin 537 kişiye ilk doz aşılar uygulandı.

Aşılamanın ithal gıda teftiş görevlileri ile kargo ve ulaştırma sektörü personeli gibi enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki 18 ila 59 yaşındakileri kapsadığı belirtildi.

Aşılamada kamuya ait ilaç firmaları Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği inaktif aşılar kullanıldı. Her iki aşı da virüsün zayıflatılarak etkisizleştirilmiş halini formülünde barındırıyor.

Ulusal Tıbbi Araçlar İdaresi, Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği aşıya 31 Aralık 2019'da 'koşullu piyasaya sürme izni' vermişti.

Pekin yönetimi eylül ayında Sinopharm'ın iki aşı adayının acil durum kullanımını onaylamıştı. Şirket, geçen kasımda yaptığı açıklamada, aşı adaylarının acil kullanım kapsamında 1 milyon kişiye uygulandığını, 'bazı kişilerde görülen hafif semptomlar dışında' hastalık belirtisiyle karşılaşılmadığını bildirmişti.

Sinovac'ın aşısı da temmuz ayından bu yana acil kullanım kapsamında risk gruplarına kısıtlı olarak uygulanıyor.

Pekin'de Başkent Uluslararası Havaalanı'nda gümrük çalışanlarında Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine, 27 Aralık 2019'da 'acil durum' ilan edilmiş, havaalanı yakınındaki Şunyi semtime giriş çıkışlar yasaklanmış, bölgede yaşayan 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.

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