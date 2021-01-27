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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi: 'Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?'

Bolu'da "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı"nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "militan" sözlerine bir kez daha tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?" ifadelerini kullandı.

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:19
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi: 'Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerine bir kez daha sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, 'Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?' dedi.

'TÜRKİYE'Yİ SINAYACAKLARDIR'

Terörle mücadele gelinen noktayı dile getiren Soylu, Türkiye'nin devamlı surette sınanmak isteyeceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

'Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Çerçevesi vesayet kurumları ile belirlenmiş bir alan içerisindeydik. Türkiye altyapısını ve demokrasisini tahkim ederek güç oluşturdu. Türkiye'nin ilgi alanları etki alanlarına dönüştükçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır.'

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