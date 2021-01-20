USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

Kerem Dürüst gözaltına alındı! Evinden neler çıktı neler!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuşturucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:04
Kerem Dürüst gözaltına alındı! Evinden neler çıktı neler!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.



Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K.'nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.



Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı