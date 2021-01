Dünya nefesini tuttu! Tarihi an... Trump Beyaz Saray'dan ayılıyor

Trump, devir teslime saaatler kala, Beyaz Saray'dan ayrılıyor. Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Florida'daki konutlarına götürecek helikopter Beyaz Saray bahçesine indi. Washington'dan erken ayrılan Trump, Air Force One ile son kez uçmaya hazırlanıyor.



LADY GAGA MİLLİ MARŞ OKUYACAK, JENNIFER LOPEZ SAHNE ALACAK



ABD'deki başkanlık yemin töreninde koronavirüs salgınına rağmen ünlü isimler sahne alıyor.



Seçim kampanyası boyunca Joe Biden ve Kamala Harris'i destekleyen ve bazı toplantılarında da sahne alan Lady Gaga, yemin töreninde de sahneye çıkarak Amerikan milli marşını seslendirecek. Törenin müzik yayını yapılacak kısmında da Jennifer Lopez sahne alacak.







Washington DC'ye provalar için bir gün önceden gelen yıldızlar, Kongre binasından fotoğraflar paylaştı. Lady Gaga, ABD Kongre binasından bir fotoğrafını paylaşarak bütün ABD'liler için dua ettiğini söyledi.



Jennifer Lopez ise Ulusal Muhafız askerleriyle selfie çektiği videoyu ve Kongre merdivenlerindeki pozunu Instagram hesabından yayınladı.



Biden görevi devraldıktan sonra yapılacak olan kutlama töreninde de, oyuncu Tom Hanks 90 dakikalık bir televizyon programı sunacak.



Daha önce bu programlar tören alanında olurdu ancak bu kez salgın sebebiyle sadece televizyonda yayımlanması için düzenleniyor. Bu programda da Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Justin Timberlake yer alacak.



Başkanlığı ve seçim kampanyası boyunca Trump'ı destekleyen Fox News dışında tüm büyük ABD televizyonlarında ve internet yayınlarında program canlı yayımlanacak.



Obama'nın ilk seçim zaferinin ardından 2009'da düzenlenen yemin töreninde Aretha Franklinsahne almıştı. Beyoncé de hem 2009 hem 2013'teki yemin törenlerine katılmış; 2013'te milli marşı seslendirmişti. 2013'te Kelly Clarkson ve Jennifer Hudson da sunuculuk yapmıştı.



Donald Trump'ın ise 2017'deki yemin töreninde sahne alacak sanatçı bulmakta zorlandığı haberleri, ABD basınına yansımıştı. Bu haberlere göre Celine Dion, Kiss ve Garth Brooks'a teklif gitmiş ancak tümü teklifi reddetmişti. Nihayetinde yemin töreninde Rockettes, Lee Greenwood ve 3 Doors Down grubu sahne almıştı.



TRUMP BİR GELENEĞİ DAHA ÇİĞNEDİ: KATILMIYOR!



ABD'de görevi devreden başkanın yemin törenine katılması, yeni başkan ve eşini eşiyle birlikte karşılaması gelenekselleşen bir uygulama. Ancak Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte bu yıl yemin törenine katılmayacağını açıkladı.



8 Ocak'ta Twitter hesabından açıklama yapan Trump, 'Bu soruyu soran herkese söylüyorum, 20 Ocak'taki yemin törenine gitmeyeceğim' mesajını paylaştı.



20 Ocak günü Trump'ın bir askeri havalimanında kendisinin düzenlediği dar kapsamlı veda töreninin ardından halihazırda eşyalarını taşımış olduğu Florida'daki evine doğru uçakla yola çıkması ve buraya yerleşmesi bekleniyor.



TRUMP FANATİKLERİ ONLINE YEMİN TÖRENİ DÜZENLİYOR



Bazı Trump fanatikleri ise, seçim sonuçlarının yanlış olduğuna dair asılsız iddialar ortaya atan Trump'ın 'ikinci yemin törenini' online olarak düzenleyeceklerini açıkladı. 68 binden fazla kişi, Facebook üzerinden bu online yemin törenine katılacağını yazdı.



2016'da seçimi Demokrat rakibi Hillary Clinton'a karşı Trump kazanmış, 20 Ocak 2017'deki yemin törenine hayatta olan eski başkanlar da katılmıştı. Hillary Clinton da, eski ABD Başkanı eşi Bill Clinton'a yemin töreninde eşlik ederek iki ay önce kaybettiği rakibi Trump'ı tebrik etmişti.



Bugüne kadar sadece üç ABD Başkanı, görevi haleflerine devredecekleri yemin törenine kendi tercihiyle katılmadı: ABD'nin ikinci Başkanı John Adams (1801), oğlu altıncı ABD Başkanı John Quincy Adams (1829) ve on yedinci ABD Başkanı Andrew Johnson (1869). Yani görevi devreden bir başkanın törene katılmadığı son tarih, bundan 152 yıl önceydi.



Trump katılmayacak olsa da yardımcısı Mike Pence, törene katılacağını açıkladı.