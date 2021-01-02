Yalnız değilsin Sözcü! Yunan'ın da senin gibi hazımsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesinin Ayasofya ile ilgili skandal haberine tepki göstermesi Yunan basınında yer aldı.



Proto Thema gazetesi, Sözcü gazetesinin Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini 'felaketler' arasında gösterdiğini anımsattı.



ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YUNAN BASININDA



Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın.' ifadeleri aktarıldı.



'AYASOFYA, 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR' İFADESİ RAHATSIZ ETTİ



Konuşmasının devamında Erdoğan'ın, 'Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır' ifadesi, Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı.



'AÇIKLAMALAR KIŞKIRTICI'



Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının 'kışkırtıcı' olduğunu savundu.



