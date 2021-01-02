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Partisindeki tecavüzlere sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na 'ahlaksızlar' iftirası

CHP yandaşı Halk TV yayınında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı için 'ahlaksızlar' iftirasında bulunarak kirli siyasetine bir yenisini daha ekledi. Partisindeki taciz-tecavüz ve yolsuzluk skandallarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na "ahlaksız" demesi, ikiyüzlü politikasını gözler önüne serdi.

Güncel / 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:54
Partisindeki tecavüzlere sessiz kalan Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na 'ahlaksızlar' iftirası

Halk TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, 'Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki skandallara ilişkin 'CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?' ifadelerini kullanmıştı.

Kemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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