Bakan Selçuk'un son açıklamasındaki 'SINIF' detayı

Yüz yüze eğitimde son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitime ve hangi sınıfların üzerinde bu konuda özel olarak çalışıldığına dair önemli ayrıntılar yer aldı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi'nin ilk yarısı sona eriyor. Öğrenciler 22 Ocak Cuma günü dijital ortamda karne heyecanı yaşayacak. 3 hafta yarıyıl tatilinden sonra 15 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. İkinci yarıyılda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı en çok merak edilen konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir televizyon programında okulların 15 Şubat'ta açılmasını istediklerini belirtti. Öncelikle ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar ile merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar açılacak. Yüz yüze eğitim haftada 2 ya da 3 gün olacak. İstemeyen veli çocuğunu okula göndermeyecek.



SON DAKİKA SINIFTAKİ SAĞLIK SINIRI BİZİM İÇİN ÇİZGİ



Başından beri tavrının hem kamuoyuna karşı hem kabinedeki tartışmalar çerçevesinde okulların açık tutulması yönünde olduğunu belirten Selçuk, şunları söyledi: 'Bizim çizgimiz, acaba öğretmenimizin sağlığı hangi çizgide riske girer orasıdır. Bizim çizgimiz çocuklarımızın günlük izlediğimiz tabloda kırmızılaşan yerler neresidir, yeşil olan yerler neresidir buna bakarak şu sınıfların açık kalmasında hiçbir beis yok, bunları açalım, tablo bunu gösteriyor diye her zaman tartışmada bizim tavrımız bu yönde oldu.



'YAKLAŞIMIMIZ KESİNLİKLE AÇILMASI YÖNÜNDE'



Ben özellikle annelerin çok zorlandığının farkındayım. Bu tarihi bir görev. Ülkeleri için aileleri için çocukları için yaptıkları bu katkı, bu emek o kadar kutsal ki. Artık bu yorgunluğu biraz biz alalım istiyorum. Öğretmenler olarak biz alalım bunu, biz yüklenelim ve okulların açık olması suretiyle anne ve babalar biraz nefes alsınlar.



Okulun bir öğretim yeri olmaktan ziyade bir eğitim yuvası olduğunu anlamış olduk. Öğretmenlerimizin aslında nasıl bir süreci yönettiğini çok daha iyi fark ettik. Bizim kesinlikle yaklaşımımız okulların açılması yönünde.'



ŞUBAT'TA NETLEŞİYOR



MEB kaynaklarından alınan bilgilere göre okullar bu tarihten sonra açılırsa öncelikle ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınınıflar ile merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar açılacak. Yüzyüze eğitimin yine haftada 2 ya da 3 gün olması planlanıyor. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda son karar yine velinin olacak. İstemeyen veli çocuğunu okula göndermeyecek. Dersler yine dijital ortamda işlenmeye devam edecek. Okullarda yüzyüze eğitimin başlayıp başlamayacağı kararının Şubat ayı başında netleşmesi bekleniyor.



HASTA SAYISI KRİTERİ



Bakan Selçuk ''Okullar açılsın diye ciddi bir beklenti var. Ama bizim asıl baktığımız yer Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı liderliğinde kabinenin alacağı karardır. 15 Şubat'ta açmak için ilke kararı aldık. İki gün iki gün bölmek gibi, ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi senaryolarımız var. Salgının seyri bu şekilde giderse ki, bilim insanlarının söylemlerinde 'hasta sayısı binin altına düşerse' açılabileceğini söylüyorlar. Şu anda da günlük hasta sayısı 800'lerde. Bundan dolayı bir an önce okulların açılması önemli. Öğretmenin ve öğrencinin sağlığını riske atmadan karar alıp, bunu kamuoyu ile paylaşaçağız'' açıklamasını yaptı.