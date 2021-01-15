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Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ üyesi terörist Kilis'te yakalandı

MSB: Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi, Kilis’teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan kişinin Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 11:13
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ üyesi terörist Kilis'te yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristi yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.


ÖzbekistanSuriye

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