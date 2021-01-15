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CHP ve Sözcü'den '15 Temmuz' istismarı! Bunlarda utanma diye bir şey yok

Kemalist Sözcü gazetesi, CHP’li Murat Emir’in 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilere yardım yapılmadığı iddialarını haberleştirdi. Ancak CHP’li Emir’in ve Sözcü gazetesinin CHP’li Ankara ve İstanbul belediyelerinden çıkartılan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere sessiz kalması ise ‘ikiyüzlülük’ olarak yorumlandı.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 15:06
CHP ve Sözcü'den '15 Temmuz' istismarı! Bunlarda utanma diye bir şey yok

15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazileri umursuyormuş gibi haber yapan Kemalist Sözcü gazetesi ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

Yalana doymayan gazete, bugün yayınladığı bir haberde CHP'li Murat Emir'in 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilerine yardım yapılmadığı iddiasını gündeme taşıdı.

CHP'li Murat Emir çok umursuyormuş gibi 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan yardımlara zam yapılmadığını iddia ederek kendince hükümeti ‘zan' altında bırakmaya çalıştı.



15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına CHP zulmüne sessiz kaldı
Yalan uydurup iftirasına da Sözcü'yü ortak eden Emir'in CHP'li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde işten çıkarılan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine karşı üç maymunu oynaması ikiyüzlülüklerini bir kez daha gösterdi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Devlet Övünç Madalyası sahibi 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş'ı işten çıkarmıştı.

15 Temmuz gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım da CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden mobing ve yıldırma politikaları nedeniyle istifa ettirilmişti.

Mansur Yavaş

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