Samsung yeni gözdelerini tanıttı!

Samsung Unpacked etkinliğinin duyurulan ilk yeni ürünü Samsung Galaxy Buds Pro oldu. Kablosuz kulaklık konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimi olan Samsung'un bu ürünü büyük ses getireceğe benziyor.







Samsung Galaxy Buds Pro



Samsung'un duyurusunu yaptığı ilk ürün Galaxy Buds Pro oldu. Gürültüyü önleyen ve yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken ürün, oldukça kullanışlı olan ANC yani aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor.



Sesinizi arka plandaki gürültüden ayırmak adına sesinize odaklanan özel bir VPU yani Ses Alım Birimi bulunuyor. Bu sayede telefon görüşmesi yaparken gürültü sorunu yaşamıyorsunuz.



Daha derin ses için 11 mm woofer ve net tizler sunmak için 6,5 mm tweeter kullanan ürün, 360 derece ses ayarı ile Surround ses teknolojisini taklit eden “çok boyutlu ses” sunuyor.



Akıllı aktif gürültü engelleme, akıllı cihaz geçişi, suya dayanıklı tasarım gibi özelliklere sahip Galaxy Buds Pro'nun 15 Ocak'tan itibaren satışta olacak.

Samsungun yeni bombaları tanıtıldı









Galaxy SmartTag



Galaxy SmartTag tanıtılan bir diğer ürün. Disk şekilli pille aylarca çalışabiliyor, farklı nesnelere veya evcil hayvanlara bağlanıyor, onları bulmayı sağlıyor.

Samsung SmarTag, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisini kullanıyor ve bu sayede çok daha uzun batarya ömrüne sahip. Birçok farklı senaryoda rahatça kullanılabilen ürün, hızlı bir şekilde kaybolan aksesuarlarınızın konumunu tespit etmenizi sağlıyor. Yani artık eşyalarınız kaybolmayacak, çünkü Samsung SmartTag bu 'kabusu' ortadan kaldıracak.



Dayanıklı plastik gövdeye sahip olan cihaz, herhangi bir yere asabilmeniz için zincir deliğine sahip. Cihaz, SmartThings Find uygulamasıyla eşleştirildikten sonra telefon üzerinden konumunu görebiliyorsunuz.



En önemlisi de iletişimin şifreli sağlanması. Cihazlar arasında gerçekleşen iletişim şifrelendiği için herhangi bir veri sızıntısı söz konusu olmayacaktır.

SmartTag'i telefonunuzu bulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için cihaz üzerinde yer alan düğmeye iki kez bastığınızda telefonunuzu alarm konumuna geçirerek yerini tespit edebilirsiniz.







Galaxy S21



Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, beklendiği gibi Galaxy S21 serisini de gün yüzüne çıkardı. 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Exynos 2100, sekiz çekirdekli bir işlemci. 2.9 GHz hızında çalışan bir Cortex-X1 çekirdeğinin yanı sıra 2.8 GHz hızında üç Cortex-A78 ve 2.2 GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeği bu işlemcide yer alıyor. Grafik tarafında ihtiyaç duyulan gücü ise Mali-G78 MP14 karşılıyor.



6.2 inçlik ekranı 1080×2400 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. HDR10+ desteğine sahip olan ve bu sayede parlaklığı 1300 nit seviyesine kadar çıkabilen ekranın piksel yoğunluğu, 421 ppi seviyesinde.



120 Hz yenileme hızı sunan telefon, yenileme hızını otomatik olarak 48 – 120 Hz arasında değiştiriyor ve bu sayede güç tüketimi optimize ediliyor.

10 Megapiksel çözünürlüğe ve f/2.2 diyaframa sahip olan ön kamerasıyla birlikte arka kamera kurulumuyla da dikkat çeken Samsung, bu yılın konuşulacak telefonlarına imza atmış gibi görünüyor. Telefonun arka yüzünde üç kamera bulunuyor.

12 Megapiksel çözünürlüğe ve OIS'e sahip olan f/1.8 ana kameraya, 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı ve 64 Megapiksel f/2.0 telefoto kamera eşlik ediyor.



Ultra geniş kameranın görüş açısı 120 derece seviyesindeyken, telefoto kamera sayesinde 3x hibrit yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon, HDR10+ video kayıt yeteneğine de sahip.



4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, WiFi 6e ağ standardını destekliyor.



Galaxy S21 Plus



Samsung'un duyurusunu yaptığı ürünlerden biri de Galaxy S21 Plus oldu. 6.7 inç'lik dev bir ekrana sahip olan ürün, Dinamik AMOLED ekran paneline sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı sunan ve ekranını Gorilla Glass Vicrus ile koruyan ürün, Exynos 2100 işlemciden gücünü alıyor.



İşlemciyi detaylandıralım: 5 nm mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemcide; 1 adet 2.9 GHz saat hızında çalışan Arm Cortex X1, 3 adet 2.8 GHz hızındaki Cortex A78 ve 4 adet 2.0 Ghz frekans hızına sahip Cortex A55 çekirdeği yer alıyor.



128 ve 256 GB dahili hafızaya sahip modellere sahip olan Galaxy S21 Plus, 8 GB RAM kullanıyor.

Kamera tarafında da hayli iddialı olan Galaxy S21 Plus, 12 Megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığındaki 120 derecelik ultra geniş açı lensten, 12 Megapiksellik f/1.8 diyaframlı geniş açıdan ve 64 Megapiksel çözünürlüğündeki telefoto kameradan oluşuyor. Optik İmaj Sabitleyici (OIS) bulunan Telefoto lensin diyafram değeri ise f/2.0 olarak açıklandı.



Telefonun ön yüzünde bulunan kamera ise 10 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. f/2.2 diyafram değerinde olan bu kamera hayli iyi görüntü alıyor.



Galaxy S21'den daha büyük bir bataryaya (4800 mAh) sahip olan ürün, 23W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.



Galaxy S21 Ultra



Samsung'un bu geceye damga vuran bir diğer ürünü ise Galaxy S21 Ultra oldu. 5G desteğine de sahip olan ürün, Galaxy S21 Ultra 5G ismiyle lanse edildi.



6.8 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan ve 1440x3200 piksel ekran çözünürlüğü sunan ürün, Exynos 2100 işlemciden gücünü alıyor. 10-120 Hz arasındaki değerlerde kendini otomatik ayarlayarak güç tasarrufu sağlayan ürün, 1500 nit parlaklık seviyesiyle şaşırtıyor.



Gelelim dahili hafıza ve RAM seçeneklerine: 12 GB RAM + 128 GB / 256 GB depolama – 16 GB RAM + 512 GB depolama... Bu haliyle uzun yıllar kullanıcılara yetecek bir telefondan söz ediyoruz.



5000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip olan Galaxy S21 Ultra, güçlü özelliklerini uzun mu uzun batarya ömrüyle taçlandırmış. 25W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, aynı zamanda 4.5W kablosuz ters şarj özelliği de sunuyor. Böylece telefonun arka yüzüne kulaklığınızı, saatinizi veya başka bir telefonu koyarak kolayca şarj edebiliyorsunuz.

Kamera özelliği bakımından S21 ailesinde en gelişmiş donanıma sahip olan S21 Ultra; 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, optik imaj sabitleyici bulunan 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel f/2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto ve 10 Megapiksel f/4.9 10x optik zoom yapabilen periscope/telefoto olmak üzere dörtlü kamera düzenine sahip.



Video içerik üretenleri sevindirecek bir başka özellik ise, telefonun tüm kameralarının 4K çözünürlükte 60 FPS çekim yapabiliyor olması.



Cihazın ön kamerası ise 40 Megapiksel f/2.2 çözünürlük sunuyor.



Wi-Fi 6E bağlantısı sayesinde 1,2 Gbps (1200 Mbps) kablosuz hıza ulaşabilen cihaz, IP68 sertifikasına ve AKG hoparlörlere sahip. Bluetooth 5.1 bağlantı desteğinin yanı sıra USB Type-C 3.2 bağlantı noktası yer alıyor.



İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI



Galaxy S21



Samsung Galaxy S21 5G, 8 GB RAM / 128 GB depolamaya sahip olan modeli 9.999 TL satış fiyatına sahip.



Galaxy S21 Plus



12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL



Galaxy S21 Ultra



12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL



Samsung Türkiye ayrıca Galaxy S21 ön siparişine özel 1.000 TL hediye çeki, 4 ay YouTube Premium üyelik paketi ve ön siparişe özel Galaxy Buds Pro hediye seçenekleri sunuyor.