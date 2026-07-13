Macaristan Başbakanı Türkiye'yi Çok Sevdi! NATO İçin Geldi Tatilini Yapıp Gitti

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi sonrası üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'den ayrılarak programlarını sürdürdü.Ancak NATO liderlerinden biri, birkaç gün daha Türkiye'de kalmayı tercih etti.Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi'yle ilgili programın tamamlanması sonrası çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya'ya gitti.Magyar, Instagram hesabından Türkiye tatilinden görüntüler paylaştı.Magyar'ın paylaştığı görüntülerde; jet-ski kullandığı, çocuklarıyla su kayağından kaydığı ve kumsalda oturduğu anlar görülüyor.Magyar, görüntüleri şu mesajla paylaştı:"Çocuklarımla Türkiye'de, masraflarını kendi cebimden karşıladığım uzun bir hafta sonu tatili.Propagandistlere sesleniyorum: Hayatımda hiç helikoptere binmedim, hiçbir zaman da başkanlık süitinde kalmadım…"Magyar, Ankara'daki zirve öncesinde de İstanbul'da turistik ziyaretlerde bulunmuştu.İstanbul'un ardından da Kocaeli'ne giden Magyar, Macar tarihinin önemli isimlerinden Tökeli İmre adına oluşturulan Tökeli İmre Anı Evi’ni ziyaret etmişti.