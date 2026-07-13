Kabine Toplanıyor! NATO Zirvesinin Yansımaları Ele Alınacak

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında, NATO Zirvesi ile gündeme gelen CAATSA yaptırımları ile F-35 masaya yatırılacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim ve Terörsüz Türkiye sürecinin de konu başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

NATO Zirvesi'nin ardından yoğun gündem devam ediyor.Meclis'in çalışmalarına başlaması beklenirken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak.Toplantıya her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.Toplantının ana gündem başlığı, 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları olacak.Temas trafiğinin detayları masaya yatırılırken F-35 programına geri dönüş ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda verilen atılacak adımlar ele alınacak.Toplantının en önemli konularından bir tanesi de F-35 alım sürecindeki etkisi konuşulan S-400'ler olarak öne çıkıyor. .S-400 Hava Savunma Sisteminin 3'üncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak.Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim de toplantıda masaya yatırılacak.Bununla bağlantılı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da konu başlıkları arasında yer alıyor.Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak.Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.