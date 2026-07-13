İstanbul’da Ahbap Derneği'ne Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Haluk Levent ‘Dernekler Kanunu'na muhalefet', ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve ‘örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alınmıştı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde ise aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 18 şüpheli, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.Konuya ilişkin başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Yürütülen soruşturma dosyasında, Haluk Levent’in danışmanlığını yaptığı belirtilen Avukat Ece Güner’in hesaplarında yüksek meblağlı çok sayıda para hareketinin tespit edildiği iddia edildi.Bu tespitler üzerine savcılık tarafından Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Avukat Ece Güner’in aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğu öğrenildi.Soruşturma dosyasına göre Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolarlık senet düzenlediği öne sürüldü.Levent'in söz konusu gayrimenkul alımı kapsamında 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet verdiği belirtildi.Dosyada yer alan bilgilere göre senetlerde Haluk Levent'in "borçlu", Ahbap Derneği'nin ise "iptal edilemez şekilde kefil" olarak yer aldığı kaydedildi.Soruşturma kapsamında ayrıca Arland adına kayıtlı olduğu belirtilen gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, taşınmazın 4 gün sonra aklama amacıyla Esin Önder Çağlayan'a devredildiğinin tespit edildiği iddia edildi.Soruşturmada elde edilen bulgulara ilişkin incelemelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemede, Levent'in asistanı Yeliz'e bazı kişilere "mide kanseri olduğuna ve para aradığına" dair haberler yaymasını söylediği tespit edildi.Yazışmalara göre senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Haluk Levent'e iletildiği ve Levent'in asistanı Yeliz'e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği belirtildi.