İki Bakanlık Harekete Geçti! FETÖ'ye 81 İlde Dev Operasyon

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, bu sabah 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı duyuruldu.Açıklamaya göre, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarıyla koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtilirken, diğer illerde de örgütün güncel yapılanmaları, mahrem yapılanması ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.Açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anılırken, FETÖ ile mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının koordinasyonuyla tavizsiz şekilde devam edeceği vurgulandı.Ortak açıklamada ayrıca, 'Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz.' ifadelerine yer verildi.