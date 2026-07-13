MİT'ten DEAŞ Operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye Getirildi

Terör örgütleriyle bağlantılı suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam ediyor.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu kapsamda, dikkat çeken bir operasyona imza attı.MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” ve DEAŞ / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler'in, 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi.Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.MİT, DEAŞ'ın sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” Kasım Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler içinde çalışmalarını sürdürdü.Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Talip Güler ifadesinde; Türkiye'deki radikalleşme sürecine, kaçak yollarla Suriye'ye geçişi ve DEAŞ'a katılımına, geçmiş dönemde DEAŞ'ın Türkiye Valisi / Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak görev yapan Kasım Güler ile birlikte DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin detayları anlattı.MİT tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlanmaya devam etmektedir.