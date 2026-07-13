Türkiye-Mısır Askeri Tatbikatları Siyonistleri Panikletti! Tel Aviv’in Uykularını Kaçıran Ortaklık

İsrail basını, Türkiye ile Mısır arasında hız kazanan askeri iş birliğini manşetlerine taşıdı. Ynet'te yayımlanan analiz haberde, Ankara ile Kahire'nin ortak tatbikatları ve savunma alanındaki yakınlaşmasının İsrail'in güvenlik dengelerini sarsabilecek yeni bir dönemin kapısını araladığı belirtildi.Analizde, Türkiye'nin bölgesel etkisini artırdığı bildirilirken, Tel Aviv yönetiminin gelişmeleri hafife almaması gerektiği vurgulandı.İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yayımlanan analizde, Türkiye ile Mısır'ın son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği ortak askeri faaliyetlerin Tel Aviv'de ciddi endişe yarattığı belirtildi.Analizde, Mısır'da düzenlenen 'Golden Eagle (Altın Kartal)' tatbikatında iki ülkenin özel kuvvetleri, paraşütçü birlikleri ve komando unsurlarının birlikte görev yaptığı hatırlatılarak, bunun sıradan bir askeri eğitim değil, giderek derinleşen stratejik ortaklığın göstergesi olduğu bildirildi.Ynet analizinde, Türkiye ile Mısır'ın yalnızca kara birliklerinde değil, hava kuvvetlerinde de kapsamlı iş birliği geliştirdiği belirtildi.Haberde, haziran ayında iki ülkenin F-16 savaş uçaklarının katıldığı ortak hava tatbikatının gerçekleştirildiği, ardından Mısır'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Kartalı 2026 tatbikatına katıldığı hatırlatıldı.İsrail basınına göre kısa süre içinde hava operasyonlarından özel kuvvet eğitimlerine geçilmesi, Ankara ile Kahire arasında uzun vadeli askeri entegrasyon sürecinin hız kazandığını ortaya koyuyor.Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında son yıllarda normalleşen ilişkilerin artık savunma alanına taşındığı değerlendirmesi yapıldı.Ynet, Türkiye'nin Mısır ile geliştirdiği askeri iş birliği sayesinde Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da etkisini artırdığını belirtilirken, bu tablonun İsrail açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturduğunu aktardı.Ynet'teki analizde, Türkiye ile Mısır'ın ortak tatbikatlarla yetinmediği, savunma sanayi alanında da iş birliğini derinleştirdiği belirtildi.Haberde, Mısır'ın Türkiye'nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı programıyla ilgilendiği ve Türk savunma şirketleriyle insansız hava araçları konusunda temaslarını artırdığı bildirildi.Analize göre bu gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki mevcut güç dengesini değiştirebilecek potansiyele sahip.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin bu gelişmeleri yalnızca izlemekle yetinmemesi gerektiğini savundu.Ynet analizinde, ABD'nin Mısır'a sağladığı askeri yardımların yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, ortak tatbikatlarda kullanılan Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları başta olmak üzere askeri teknolojilerin paylaşımının daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulunuldu.Ayrıca İsrail istihbaratının Ankara ile Kahire arasında geliştirilen ortak harekat kabiliyeti ve savunma iş birliğini yakından takip etmesi gerektiği ifade edildi.Ynet, analizini dikkat çeken bir uyarıyla tamamladı. Haberde, Türkiye ile Mısır arasında giderek güçlenen askeri ortaklığın İsrail için 'stratejik bir kabus' anlamına gelebileceği belirtilirken, Tel Aviv yönetiminin bu yeni bölgesel denkleme karşı hazırlıklı olması gerektiği savunuldu.