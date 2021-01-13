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Bakan müjdeyi verdi! 3 binin üzerinde sosyal atama yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı içinde 3 binin üzerinde sosyal atama yapılacağını kaydetti. Bakan Selçuk, ocak ayında hem engellilerin, hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı.

Ekonomi / 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:28
Bakan müjdeyi verdi! 3 binin üzerinde sosyal atama yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı.

Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek. Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan 'Tercih Kılavuzu'na göre gerçekleştirebilecek.

'DEVLET KORUMASINDAN YARARLANMIŞ 1.093 GENCİMİZİ KAMUDA İSTİHDAM EDİYORUZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1.093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 saat 23:59'a uzatıldığını açıkladı. Selçuk, 'Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 Salı gününe kadar uzatıldığını kaydetti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlandığını belirten Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını belirtti.

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