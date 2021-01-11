2021 öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



TRT Kürdi'de konu ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Selçuk, 'Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz' dedi.



BRANŞ DAĞILIMI SÜRECİ NASIL OLACAK?



Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:



'Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık'



2021 ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bakan Selçuk 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini söyledi.



Selçuk, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, 'Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum' dedi.