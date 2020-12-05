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Hezimet sonrası fişi çekildi! İşte Paşinyan'ın yerine geçecek isim...

Tarihi yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası beklenirken, muhalefet partileri ise harekete geçerek başbakanlığa yeni bir ortak aday gösterdi. Vazgen Manukyan'ın parlamento tarafından başbakan adayı olarak seçilmesi halinde erken seçim çağrısı yapılması bekleniyor.

Dünya / 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:23
Hezimet sonrası fişi çekildi! İşte Paşinyan'ın yerine geçecek isim...

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.



BAŞBAKANLIĞA YENİ ADAY

Yenişafak'ın haberine göre Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında verildi.

Milletvekillerine göre, Başbakan Nicole Pashkina'nın istifasının gerekliliği konusunda mecliste fikir birliği var.



Manukyan parlamento tarafından başbakan seçilirse erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.



1990-93'te Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Vazgen Manukyan, 1996 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

Ermenistan

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