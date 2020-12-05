USD (Alış - Satış) : 7,78 - 7,79 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga

Araç parkı sırasında yaşanan kaza nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 20 kişi yaralandı. Kavgaya karışan kişilere ise kısıtlama ihlalinden para cezası uygulandı.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:22
Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga

Diyarbakır'ın ​Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, aracını park eden Koyuncu ailesinin bir ferdi Kurt ailesine ait otomobile çarptı.

İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi.

Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

SOKAK ORTASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA

Öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 20 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ekipleri de olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı.

'SALDIRIYA UĞRADIK'

Saldırıya uğradıklarını iddia eden Halil Koyuncu, kuzeninin arabasını park ederken geri geldiğini ve diğer tarafın arabasına çarptığını söyleyerek, 'Sonra niye vurmuşsun arabaya demiş. Orada tartışma çıkmış ve silah çekmiş. İki üç el o eve ateş ettiler. Silahı da polisler yakaladı. Bu sabah yine saldırdılar. Silah, taş ve sopayla. Kameraya çektik. Polislere verdik.' dedi.

KISITLAMA İHLALİNDEN CEZA

Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.

Öte yandan yaşanan kavga anı ise bölgede bulunanların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı