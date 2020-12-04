Yunanistan Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyor: Muhalefet lideri 'Libya'ya giden Türk gemisinin aranması haklıydı' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Akdeniz'de Türk gemisinin, Alman fırkateyi tarafından hukuk dışı şekilde aranması olayında Türkiye'yi suçlamıştı.



Kılıçdaroğlu, ilgili Avrupa ülkelerinin söylemlerine benzer şekilde 'Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar' ifadelerini kullanmıştı.







Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, Yunan medyasından Greek City Times, manşetine taşıdı. 'Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı' ifadeleriyle haberi okuyucusuyla paylaşan Greek City Times, CHP liderine övgüler düzdü.



