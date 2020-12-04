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Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet'in iftirasını yalanladı!

Sağlık Bakanlığı'n'dan son dakika açıklaması! Bakanlık, birtakım internet sitelerinde 'Yoğun Bakıma Yandaş Torpili' başlığıyla yer alan haberin asılsız olduğu belirtilerek, "Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulmuş olan bir sendika temsilcisine atfedilen sözlerinin asılsız bir habere konu edinmesi talihsizlik olmuştur" açıklaması yapıldı.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 21:56
Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet'in iftirasını yalanladı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir sendika yetkilisinin basın açıklamasında yer alan' aldığımız duyumlara göre; pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri ifade edilmektedir' iddiası üzerine bazı internet sitelerinde 'Yoğun Bakıma Yandaş Torpili' başlıklı asılsız haberler yayımlanmıştır. Söz konusu iddia tümüyle gerçek dışıdır" denildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BU ŞEKİLDE BİR İTHAMDA BULUNULMASI ÜZÜCÜDÜR'

Tıbbi uygulamaların, bilimsel zemindeki bilgi birikimi ile yapılan uygulamalar olduğuna işaret edilen açıklamada, "Hekimler tarih boyunca mesleki uygulamalarında bu istikamette hareket etmişler, bunu meslek ahlakının önde gelen prensibi olarak kabul etmişlerdir. Tıp etiğinin önde gelen kurallarının başında ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeden ihtiyaç halinde tıbbi yardım yapmak gelir. Pandemiye karşı sahada ve hastanelerde canlarını ortaya koyarak mücadele eden, fedakarca savaşan sağlık çalışanlarına bu şekilde bir ithamda bulunulması üzücüdür. Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi, hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir" ifadelerine yer verildi.



'SENDİKA TEMSİLCİSİNE ATFEDİLEN SÖZLERİNİN ASILSIZ BİR HABERE KONU EDİNMESİ TALİHSİZLİK OLMUŞTUR'

İddia sahibinin 'bu talepleri yerine getiren yöneticiler' ifadesiyle aslı olmayan bir duyum üzerine sağlık çalışanlarını suçladığı bildilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir sağlık çalışanımız, hastaları arasında ayırıma gitmeyeceği gibi, böyle bir tavra Bakanlığımızın da müsamaha göstermeyeceği açıktır. Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulmuş olan bir sendika temsilcisine atfedilen sözlerinin asılsız bir habere konu edinmesi talihsizlik olmuştur."

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