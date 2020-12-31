Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şaraplı yeni yıl paketine CHP’li vekil Cengiz Gökçe'den skandal savunma!

CHP'li Başkan Vahap Seçer'in belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderilmişti.



İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu paket sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.



DESTEK ÇIKTI



Tepkiler üzerine açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin şaraplı yeni yıl paketine destek çıktı.



Şarapların Silifke ilçesinde yetiştirilen Patkara üzümlerinden olduğunu ve kadın kooperatifleri tarafından imal edildiğini ifade eden Gökçel, 'Belediyemize ve Vahap Seçer'e topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz' dedi.



CHP'Lİ BAŞKAN BORÇLANMA TALEP ETMİŞTİ



Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 250 milyon TL'lik borçlanma talep etmişti. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 'hayır' oylarıyla borçlanma talebi reddedildi.