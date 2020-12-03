CHP'de yeni taciz skandal! Bu kez Esenler'de ortaya çıktı!

CHP'li yerel yönetimlerde yaşanan taciz ve tecavüz vakaları bitmek bilmiyor. Maltepe, Ümraniye ve Avcılar teşkilatlarındaki taciz olaylarını deşifre etmemizin ardından Esenler'de de benzer bir vakanın yaşandığı ortaya çıktı. "İstismara karşı tavrımız her zaman nettir" iddiasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tacizler ile ilgili şikayetleri göz ardı ettiği öne sürüldü.



TACİZİ YAPAN DEĞİL DUYURAN CEZALANDIRILDI



Cumhuriyet Halk Partisi Esenler eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç, CHP Esenler İlçesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, 7/24 Esenler haber sitesinde yayınladığı videoda, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tacizler ile ilgili defalarca şikayette bulunduğunu, ancak ükonunun stünün örtüldüğünü söyledi.



KOÇ, CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ ANLATTI



Koç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na dilekçe sunmasına rağmen cinsel tacize uğrayan kadınlarla irtibata geçilmediğini belirtti. Üstüne üstük kendisinin de disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Koç, yaşadıklarının çok ağrına gittiği için partisinden istifa ettiğini ifade etti.



DEFALARCA DİLEKÇE İLE YAZDIM



Hüseyin Koç, "Maltepe ilçesinde gerçekten iğrenç bir olay yaşandı. Cumhuriyetçi Halk Partisi tarihine, kimliğine, ilkelerine, ideolojisine yakışmayan bir olayla karşılaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan bu çirkinliğe elbette ki hesabı sorulur. Ama mevcut kadrolarla sorulacağına ben inanmıyorum. Çünkü bizim de Esenler İlçesi'nde bazı olaylar yaşadık. Bazı tatsızlıklar yaşadık. Ben bu tatsızlıkları il başkanlığına, yüksek disiplin kuruluna defalarca dilekçe ile yazdım, bildirdim. Fakat ilgilenen olmadı. 2018 yılında yüksek disiplin kuruluna verdiğim dilekçede Esenlerimizde yaşanan çirkinlikleri tek tek izah ederek bildirim" dedi.



KAFTANCIOĞLU CİNSEL SALDIRININ ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bilgi ve dilekçe verdiğini belirten Koç, şunları söyledi: "Yetmedi Canan 'solcudur!' dedik. Bir il başkanı seçildi. Kendisini il başkanlığına geldiğinde ziyaret ettiğimizde kendisine gelişmeleri anlattık. Kendisine ve yönetim kuruluna dilekçelerle müracaat ettik. Kendisine Esenlerdeki çirkinlikleri tek tek anlattık. Esenlerde çok çirkin şeyler oldu. Ben kendilerine vermiş olduğum dilekçede isimlerini kızlarımıza yapılan elle sarkıntılığı sözlü tacizleri ve küfürleşmelerin tamamını izah ettiğim halde maalesef Kaftancıoğlu hiçbir zaman bu işin üzerine gitmedi. Kirlilikleri örttü. Hani Barış Yarkadaş'a diyor ya 'Efendim şov yapıyorsunuz!' Canan sen bırak Barış'ın şov yapmasını, sen bu kirliliklerin üstüne gitmemekle tamamen edepsizlik, ahlaksızlık yapıyorsun. Bu partiye gelen çocuklar, gençler, kızlar, kadınlar bizlerin çocuklarıdır. Sizlerin de çocuklarıdır. Peki bunların haklarını kim arayacak? Seçilmişleri niye bu kadar koruyorsunuz? Neden araştırma yapmadınız? Benim verdiğim dilekçelerde eğer bir yanlışlık varsa eğer bir iftira atmışsam mahkemeler orada. Neden mahkemeye vermediniz beni."



CHP eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç, şunları kaydetti: "Şimdi buradan tekrar size söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Esenler İlçesi'nde birçok kadına, kıza elle sarkıntılık, tecavüz yapıldı. Bu tecavüzleri yapanları hep birim akladı. Hep bir üst seviyeye geldi. İşte bu liyakatsizlikten dolayı yaşanan bir süreç yaşadım. Bu süreç ağrıma gitti. Benim kimliğime ideolojime ters olan olaylar oldu. Kızlarımıza nasıl birileri sarkıntılık yapar? Cumhuriyet Halk Partisi bizim yuvamızdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçeleri ayrıca bir okuldur. Fakat okulları kirleten kadrolarla beraber devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz."