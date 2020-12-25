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Bakan Koca duyurdu! Biontech aşısı için anlaşma imzalandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biontech koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 21:23
Bakan Koca duyurdu! Biontech aşısı için anlaşma imzalandı!

Aşıyla ilgili sevindiren haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biontech koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı

Bakan Koca paylaşımında, "BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte MART ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir. Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı

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