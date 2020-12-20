Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 20 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 20 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 20 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

20 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 158.892

VAKA SAYISI: 20.316

HASTA SAYISI: 3.546

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 21.218

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.024.601

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.800.286ü

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür