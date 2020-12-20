HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanı elinde patladı!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu FETÖ'cüleri savunma konusunda bayrağı kimseye bırakmıyor. Öyle ki en son 'gözaltındaki kadınlara çıplak arama yapıldı' yalanı ile de savunmaya girişmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yalan ifadeleri üzerinden açıklamada bulunmuş ve 'Çıplak arama Türkiye'nin yüz karasıdır' şeklinde konuşmuştu.

Bu iddiaları Uşak Valiliği yalanlamış ve 'tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır' demişti.

Bugün ise Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanını patlatan bir gelişme yaşandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama yapıldığını yalanlayan görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde; Uşak Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde 30 kadına hukuka aykırı hiçbir işlem yapılmadığı açıkça görülüyor.

'BU İFTİRA TAMAMEN HAYAL MAHSULÜ VE KÖTÜ BİR YALAN'

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama yapıldığı iddiasını yalanladı. Kocabıyık, 'Bir kadın Vali olarak söylüyorum; HDP milletvekili tarafından defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır...' dedi.

'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ESİRİ OLMUŞ YAYIN ORGANLARININ VE KİŞİLERİN KARALAMA KAMPANYASI'

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın açıklaması şöyle:

'Son günlerde İl Emniyet Müdürlüğümüzün uygulamasını skandal olarak vermeye çalışmak FETÖ terör örgütünün esiri olmuş yayın organlarının ve kişilerin karalama kampanyasıdır. Hukuktan bir milim sapmadan görev yapan emniyet güçlerimizin fedakârca çalışmaları ve mücadelesinin; bölücü örgüt propagandasının konusu haline gelmesi kabul edeceğimiz bir husus değildir. Yaşananlar göstermektedir ki FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir.'

'HAYAL MAHSULÜ VE KÖTÜ BİR YALAN'

'Bir kadın Vali olarak söylüyorum; HDP milletvekili tarafından defalarca yalanlamamıza rağmen

sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır...'

'HERHANGİ BİR ŞİKÂYET BAŞVURUSU OLMAMIŞTIR'

'Olayla ilgili kamera kayıtları mevcut olup, avukat görüşmelerinde de bu konu hiç gündeme gelmemiştir. Daha sonra ki süreçte de herhangi bir şikâyet başvurusu olmamıştır. İlgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

HDP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ardından adliye önünde polislerle konuşan Gezer, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisleri, Mehmetçikleri ve sivil vatandaşları anımsatarak, Allah'tan rahmet diledi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iftira atıldığına işaret eden Gezer, şöyle konuştu:

'PKK, FETÖ ne olduğunu hepimiz biliyoruz. En son iftirasına sizler maruz kaldınız. Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik. Biliyorum ki kiminiz geceden çıktınız, kiminiz geceye geleceksiniz ama hakkımızı aramak adına bu mücadeleyi burada başlatmış olduk. Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir operasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.'