Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, bu hafta namaz sonrası gazetecilere açıklama yapmazken, camideki Müslümanlara seslendi. Erdoğan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi, koronavirüs salgını ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS UYARISI



Başkan Erdoğan camide yaptığı koronavirüs uyarısında şu ifadeleri kullandı:



Koronavirüs belası ile iç içeyiz. Bizler, Müslümanlar olarak özellikle bu işi sıkı tutmalıyız. Mücadeleyi asla gevşetmemeliyiz. Maskeye özellikle dikkat edelim. Maske, bu beladan kurtulmanın bir yolu. Temizliğe ve mesafeye de özen gösterelim, dikkat edelim.



Yılbaşında perşembe gecesi başlayıp, pazartesi sabahı sona erecek şekilde 4 günlük bir sokak kısıtlamasına gideceğiz. Yine bu akşam21.00 itibarıyla pazartesi 05.00'e kadar sokak kısıtlamamız var. Maskemize evde de özen gösterelim. Rabbimden sabır diliyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun.