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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, camide vatandaşlara seslendi, koronavirüs salgını ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, 'Temizlik, Maske ve Mesafe' kuralını hatırlattı, "Bizim Müslümanlar bu önlemlere özellikle dikkat etmemiz lazım" dedi. Erdoğan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağını da hatırlatarak, vatandaşlardan evde de dikkatli olmalarını istedi.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 14:25
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, bu hafta namaz sonrası gazetecilere açıklama yapmazken, camideki Müslümanlara seslendi. Erdoğan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi, koronavirüs salgını ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS UYARISI

Başkan Erdoğan camide yaptığı koronavirüs uyarısında şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs belası ile iç içeyiz. Bizler, Müslümanlar olarak özellikle bu işi sıkı tutmalıyız. Mücadeleyi asla gevşetmemeliyiz. Maskeye özellikle dikkat edelim. Maske, bu beladan kurtulmanın bir yolu. Temizliğe ve mesafeye de özen gösterelim, dikkat edelim.

Yılbaşında perşembe gecesi başlayıp, pazartesi sabahı sona erecek şekilde 4 günlük bir sokak kısıtlamasına gideceğiz. Yine bu akşam21.00 itibarıyla pazartesi 05.00'e kadar sokak kısıtlamamız var. Maskemize evde de özen gösterelim. Rabbimden sabır diliyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun.

Recep Tayyip Erdoğan

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