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Yerli korona aşısıyla ilgili flaş açıklama!

Yerli corona virüs aşısıyla ilgili son dakika haberi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiyor." dedi. Varank, "4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda." diye konuştu.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 12:16
Yerli korona aşısıyla ilgili flaş açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli corona virüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Varank, 'Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.' dedi.

HAYVAN DENEYLERİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ DURUMDA

Bakan Varank, 'Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve hatta daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı. Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.' açıklamasında bulundu.

ABD VE ÇİN'İN ARDINDAN 3. ÜLKEYİZ.

Bakan Varank, 'Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz. TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

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