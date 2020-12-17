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Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması: Ülkesi için sonuna kadar gider .

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, Başkan Erdoğan ile kimi zaman görüş ayrılıkları yaşadığını da ifade ederek, "O sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider." ifadelerini kullandı.

Dünya / 17 Aralık 2020 Perşembe 15:58
Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken Başkan Erdoğan açıklaması: Ülkesi için sonuna kadar gider .

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

'ÜLKESİ İÇİN SONUNA KADAR GİDER'

Başkan Erdoğan ile görüş ayrılıklarının da olduğunu söyleyen Putin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıkları var. Hatta bazen zıt görüşlerimiz de var. Fakat o sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

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