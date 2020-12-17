MTSO Başkanı'ndan yerel esnafa destek çağrısı!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi devam eden salgın süreci birçok sektörü olumsuz etkilerken, bu kapsamda alınan tedbirler özellikle küçük esnafı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde başlattığı “Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık” kampanyası esnaf camiası için bir umut ışığı olurken, kampanya kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Kampanya kapsamında hazırlanan ve üzerinde “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” sloganı bulunan afişler şehirdeki esnafların camlarına asıldı.



E-TİCARET, ZİNCİR MAĞZALAR, PANDEMİ…



Esnafı ziyaret ederek kampanya hakkında esnaflarla istişarede bulunan Başkan Sadıkoğlu, esnaflardan alışveriş yaparak kampanyaya destek verdi. Pandemi sürecinde dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Dayanışma kültürü ülkemizde ahilik kültürünün bir parçasıdır. Esnafın, esnaf komşusuyla, vatandaşın esnafla olan dayanışması öteden beri kültürümüzde var olmuştur. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci tam da bu kültürü yaşatmamız gereken bir zamandır. Malatya'mız kadirşinas bir memlekettir ve ahde vefayı iyi bilir. Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, kapanmalar gibi birtakım tedbirler alınıyor. Elbette sağlık açısından ve virüsten en az seviyede etkilenmek açısından bu tedbirleri destekliyoruz. Ancak getirilen mecburi kısıtlamalar esnafımızın toparlanmasına fırsat vermiyor. Ülkemizde neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın süreci ve sağlıklı ticari hayata dönemeyişimiz şehrimizdeki küçük ve orta ölçekli esnafımızın dayanma gücünü zorluyor. Bu noktada, esnafın düşmüş olduğu sıkıntılı süreçte hemşerilerimizden destek istiyoruz. Alışverişlerin, internetten ve global firmalar ve büyük ölçekli dev zincir markalar üzerine yoğunlaşması esnafımızı ve üretecimizi zor duruma sokuyor. Yerel esnafımız hayatımızın her anında bizimle. Bu insanlar, kimimizin kapı komşusu, kimimizin akrabası, taziyemizde düğünümüzde yanımızda olan insanlar. Biz bu süreçte bu insanlara destek olmazsak, toparlanmaları oldukça zor olacaktır. 30-40 yıllık esnafımız kaybolup gittiği takdirde global firmaların bize hiçbir katkısının olmayacağını biliyoruz. Bundan dolayı hemşerilerimizden yerel esnafımızdan alışveriş yapmalarını istiyoruz” dedi.







“MEŞALENİN MALATYA'DAN YANMASI GURUR VERDİ”



Kampanyanın sosyal medya ve basında kısa sürede ülke gündemine geldiğini, tüm oda ve borsaların bu kampanyaya ortak olarak benzer çağrılar yaptığının altını çizen Sadıkoğlu, “Bu konuda bir çağrı yaptık, bu çağrımız Malatya'dan tüm ülkeye yayıldı. Ülke çapında neredeyse tüm oda ve borsa başkanlarımız yaptığımız çağrıyı örnek alarak kendi illerinde kampanyalar başlattılar. Meşalenin Malatya'dan yanması, çağrımızın Türkiye'ye yayılması bizleri sevindirdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak böylesine önemli bir farkındalığın öncüsü olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kampanyamıza sahip çıkan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya'da yaşayan vatandaşların yerel esnaftan alışveriş yapmasının önünü açmak için farklı çalışmalar yapmaya devam edecek, inşallah bu farkındalığı oluşturacak yeni çalışmalara imza atacağız” şeklinde konuştu.

