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Meclis'te AK Parti ile CHP arasında yemekte ne yedin tartışması

Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te vekiller arasında "Ben hamsi yedim sen kabak tatlısı yedin. Kabak tatlısı yediysem Allah belamı versin" kavgası çıktı.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 13:33
Meclis'te AK Parti ile CHP arasında yemekte ne yedin tartışması

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'te görüşülmeye devam ediyor.

Görüşmeler kimi zaman renkli kimi zaman da sert bir şekilde ilerliyor.

Dün geceki bütçe görüşmelerinin 8'nci maddesi değerlendirilirken Meclis'te vekiller arasında akşam yemeğinde ne yedin tartışması çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Millet aç” demesi Meclis sıralarını hareketlendirdi.

Öztunç'a ise AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, tepki gösterdi.

BEN HAMSİ YEDİM SEN KABAK TATLISI
 Cora açıklamasında 'Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek istiyorum. Sürekli bir fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Ben bu akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş Milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi.' ifadelerini kullandı.

KABAK TATLISI YEMEK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ
 O sırada CHP sıralarında çıkan gürültüler sonrası Meclis Başkanvekili Süreya Sadi Bilgiç, “Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok” dedi.

Bilgiç, sataşmaları engellemek için 'Kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle' diye ekledi.

KABAK TATLISI YEDİYSEM ALLAH BELAMI VERSİN
 Cora'nın kendisi hakkındaki açıklamasından sonra söz alan CHP Milletvekili Öztunç 'Benim lokmalarımı saymış demek ki. Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim, ben tatlı yemiyorum.

KURU FASULYE PİLAV YEDİM
 Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde?.Yalan söylüyor. Kuru fasulye, pilav yedim.' ifadeleriyle kendini savundu.

Ak PartiMilletvekili

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