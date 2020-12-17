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Kandil'in sözcüsü HDP'li Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın

Eli kanlı Kandil'in sözcüsü, CHP'nin müttefiki HDP'li vekil Sezai Temelli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit için "hukuk devleti yıkılmıştır" yorumunda bulunarak, bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 11:16
Kandil'in sözcüsü HDP'li Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuştu. Temelli'nin gündeminde ise terörist elebaşı Abdullah Öcalan vardı.

Ülkede adaletin olmadığını belirten Temelli, PKK'lı terörist Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkati çekti.

Kandil'in sözcüsü Temelli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

'ÖCALAN'A TECRİT KALKSIN'
'Gerçek bir hukuk reformu yapamayacak kadar bir adaletsizlik çarkının içine sürüklenmiş durumdayız. Adalet sisteminin, hukuk sisteminin nasıl buraya sürüklendiğine şaşırmamalıyız çünkü istisna halinin hukuku tecrittir.

Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit sadece Kürt meselesini çözümsüzlüğe mahkum etmedi, hukuk devletinin de yıkımını gerçekleştirdi. Bu ülkede tecrit varsa hukuk devletinden, adaletten söz edemeyiz.'

Milletvekili

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