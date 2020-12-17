Hemşehri kılığında kandırmış! Küçük kızı istismara 10 yıl hapis talebi!

Esenler'deki bir markette 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve savunmasında, 'Şeytana uydum, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum' diyen Ali Ö.'ye, '12 yaşından küçük mağduru cinsel istismar'' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanığın 'nerelisin' diyerek kız çocuğuna yanaşıp hemşehrisi olduğunu belirterek istismarda bulunduğu ve ardından 10 lira para vererek ikinci kez istismarda bulunduğu anlatıldı.



HEMŞEHRİ BAHANESİYLE İSTİSMARDA BULUNDU



İddianameye göre 29 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30 sıralarında sanık Ali Ö'nün Esenler'de bulunan bir marketin içinde müşteki olarak dolaşan 11 yaşındaki mağdur çocuğun yanına gittiği anlatıldı. İddiaya göre sanık Ali Ö., mağdur çocuğa 'nerelisin' diye sordu. Küçük kızda 'N...liyim' diye cevap verince Ali Ö.'de ben de 'N...liyim' diyerek elini omzuna attı ve istismarda bulundu. Ali Ö., daha sonra cebinden 10 lira çıkararak mağdur kıza verdi ve ikinci kez istismarda bulundu. Ali Ö. daha sonra market kapısında küçük kızı beklemeye başladı.



Küçük kız marketten çıkınca yanına çağırdı. Ancak küçük kız, Ali Ö.'nün yanında durmayıp koşarak evine gitti. Küçük kız korkusundan başına gelen olayı kimseye anlatamadı. Ancak kamera kayıtlarından durumu gören market çalışanları, yaşanan istismar olayını polise bildirdi. İddianamede tutuklu sanık Ali Ö.'nün birkaç dakika içinde 11 yaşındaki mağdur küçük kıza iki kez istismarda bulunduğu anlatıldı. İddianamede Ali Ö.'nün '12 yaşından küçük mağduru cinsel istismar'' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.



Kamuoyuna yansıyan olayda yaşı küçük kızın zihinsel engelli olduğu yönünde haberler çıkmış, ancak kızın zihinsel engelli olmadığı yönünde emniyet tarafından açıklama yapılmıştı.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı sosyal medya hesaplarında bir markette kız çocuğuna cinsel taciz anları şeklinde yapılan paylaşımlara istinaden kimliği teşhis edilen Ali Ö., 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanmıştı. Ali Ö. savunmasında, 'Şeytana uydum, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Söyleyeceklerim bundan ibaret' diye ifade vermişti. Küçük kızı istismara ilişkin sosyal paylaşım platformu twitter'da görüntüler paylaşılmış ve kamuoyunda tepki çekmişti.