Dünyada korona, Vuhan'da eğlence!

'Vuhan'da bir gece: Covid-19'un ilk merkez üssü parti yapmayı yeniden öğreniyor' başlıklı haberde, vakaların sıfırlandığı kentteki gece kulüplerinin yeniden dolmaya başladığı, insanların sokaklarda dans ettiği, gençlerin ve yaşlıların gece hayatına 'yeniden alıştığı' belirtildi.







Bir kafede doğum gününü kutlayan 29 yaşındaki Zhang Qiong, arkadaşlarıyla yaptığı pasta savaşının kalıntılarını yüzünden silerken, 'Vuhan'daki ilk dalgayı ve özgürleşmeyi deneyimledikten sonra, ikinci bir hayatı yaşıyor gibiyim.' dedi.







Qiong doğum günü pastasını kestikten sonra arkadaşlarıyla eğlenirken, sokaklarda da hareketlilik vardı.



Maske takmayan birçok kişinin sokaklarda partilediği, oyuncak silahlar ve balonlarla sokak oyunları oynadığını da objektiflere yansıdı.







Vuhanlılar, dünyanın birçok yerinde henüz hayal bile edilemeyen bir rahatlıkla, gece hayatına yeniden sarılmış durumda.



Bir pop-rock grubunun canlı çaldığı bir gece kulübünde de 100'den fazla kişi bir arada eğlenirken görüntülendi.







Konsere gelen gençlerden biri ise 'Salgın sırasında Vuhan gerçekten ölü bir kentti. Şimdi insanlar yemek yemek ve eğlenmek için sokağa çıkıyor. Salgından önce sokakta bu kadar çok insanın dışarıya çıktığını sanmıyorum.' dedi.







Vuhan'da gece hayatı her yaştan insan için yeniden canlandı.



Bir parkta konser düzenlenirken, birçok Çinli dans ederken görüntülendi.







Kentin daha sessiz bir mahallesindeki bir başka restoranda da bir doğum günü kutlaması vardı.



Sokak yemekleri kültürü de yeniden başladı.



Reuters'a konuşan restoran sahipleri ise 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 Mayıs'tan bu yana yerel bulaş görülmemesiyle işlerin hareketlendiğini anlattı.

