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Başkan Erdoğan’dan flaş koronavirüs talimatı! 2 bakanlık harekete geçti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanları ile ilgili flaş bir talimat verdi. Hastanelerin pandemi bölümünde çalışan sağlık çalışanlarının Kovid-19 olmaları durumunda, meslek hastalığı ya da vazife malulü sayılması için iki bakanlık harekete geçti. İşte detaylar…

Güncel / 17 Aralık 2020 Perşembe 09:13
Başkan Erdoğan’dan flaş koronavirüs talimatı! 2 bakanlık harekete geçti!

SGK'nın Kovid19'u meslek hastalığı saymayan genelgesine, sağlık sendikaları itiraz ederek konuyu Danıştay'a taşıdı. Danıştay 10. Dairesi, iptal talebini redderek, meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin genelgenin hukuka uygun olduğuna hükmetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlıkçılar ve kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine devreye girerek, düzenleme talimatı verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz pazartesi günü yapılan kabine toplantısında Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarının Kovid-19 geçirmeleri halinde 'meslek hastalığı', 'vazife malulü' sayılma taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Bu talimat üzerine Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma başlattı. Bakanlıklar, hazırladıkları raporu bir sonraki kabine toplantısında Başkan Erdoğan'a sunacak.

DÜZENLEME YENİ YILDA

Söz konusu düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek şunları ifade etti: 'Bizim kadrolu sağlık çalışanlarına yönelik böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu düzenleme sözleşmeli personeli de kapsayacak. Yeni düzenlemeyle, sözleşmeli sağlık personelleri için de meslek hastalığı olması planlanıyor.'

'ELLERİNDENİ TUTUP, DESTEK OLUYORUZ'

Koronavirüs hastalarına bakmak için sosyal medyada refakatçi borsası oluşsa da hastaların en büyük destekçisi sağlık çalışanları oldu. Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımda görev yapan hemşireler 'Onların ellerinden tutup destek oluyoruz' dedi.

ÜLKEMİZDEKİ POTANSİYELİ FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen '4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na, video mesaj gönderdi. 'Tabiat tam bir eczanedir' diyen Erdoğan, 'Bu anlamda tabiatın şifa kaynaklarını keşfe çıkmalıyız' diyerek şunları kaydetti: 'Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız. Ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız.'

İSTİHDAM ARTMALI

'Uygun teknolojileri geliştirerek, doğaya zarar vermeden sürdürülebilir üretimin yollarını açmalıyız. Bununla beraber kadın girişimciliğinin desteklenmesi çok önemli.'

İNTERNETTEN 'TANI KİTİ' SATIŞINA YASAK

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ve internet alışveriş siteleri üzerinden satışı yapılan Kovid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine erişim engeli getirilmesini sağladı. Bu süreçte test kitlerinin faaliyetleriyle ilgili bakanlığa 90 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerden 39'unun sosyal medyadan, 28'inin internet sitelerinden, 20'sinin alışveriş siteleri, 3'ünün ise doğrudan telefon ve WhatsApp yoluyla satıldığı tespit edildi.

Recep Tayyip Erdoğan

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