USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

ABD medyasında CHP iktidarı hayali!

ABD medyasında tıpkı Biden'ın ortaya çıkan skandal videosu gibi CHP iktidarı rüyaları görülüyor. ABD basınından Foreign Policy, hayalini kurduğu CHP iktidarındaki Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini tasarlarken "CHP bize ve AB'ye dost" ifadelerini kullandı!

Dünya / 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:27
ABD medyasında CHP iktidarı hayali!

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington-Ankara ilişkilerini değerlendiren bir yazı paylaştı. İki ülke ilişkileri için 'ağır çekim tren enkazına benziyor' benzetmesi yapılan haberde, Biden için yeni zorluğun 'Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek' olacağı iddia edildi.

'İKİ ÜLKE KARŞIT AMAÇLARLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK'

'ABD ve Türkiye karşıt amaçlarla çalışmaya devam edecek.' denilen yazıda, bu durumun iki ülke arasında daha fazla krize yol açacağı savunulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasının tasarlanmaya kalkışıldığı bölümler olması dikkat çekti!

CHP İKTİDARININ RÜYASIYLA YATIP KALKIYORLAR!

Yazıda, CHP iktidarı hayalleri kurulurken, şöyle denildi:

'CHP BİZE VE AB'YE DOST'

'Türkiye ile gerçek iş birliği ancak Erdoğan'dan sonra mümkün olacak! Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha dostça davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var. Böylesi bir hükümet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir.'

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement