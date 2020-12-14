Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Koronavirüste yeni tedbir mi esneme mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni toplantısını gerçekleştirecek. Kritik Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddesi son dönemde hep olduğu gibi koronavirüsle mücadele olacak. Son iki haftadır uygulanan ve üçüncü haftasına girdiğimiz kısıtlamaların salgına etkisi bu toplantıda değerlendirilecek. Tüm rağmen vaka artışı devam eden illere ek yeni tedbirler masada. İşte detaylar;



BAŞKAN TEDBİRLERİN KALKMASI İÇİN 'DÜŞÜŞ' ŞARTINA İŞARET ETMİŞTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Erdoğan'ın 'vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağız' açıklamasıyla gündeme gelen yasakların sahaya yansıması da il ve ilçe ölçeğinde ele alınacak.



EK TEDBİR DE GELEBİLİR ESNEME DE



Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.



YILBAŞI'NDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Sokağa çıkma yasağının salgında beklenmedik bir patlamaya neden olmaması için 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabine toplantısında verilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



SALGINDA GERİLEME YOK!



Koronavirüs salgınında bilindiği gibi tedbirlerin 2 haftalık bir süreçte etkili olması ve vaka artışlarını, ölüm ve entübe sayılarını düşüşe geçirmesi bekleniyordu. Ancak vaka artışı inişe dönüşmezken sadece artış hızında bir azalma görülebildi. Bu da tedbirlerin devam edebileceği ihtimalini güçlendirdi.



Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 'Milletimizin sağlığı için bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız' demişti.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI BÜYÜK RİSK ALTINDA



Diğer yandan salgınla mücadele edilirken bu savaşın baş kahramanları olan sağlık çalışanları büyük bir fedakarlıkla çalışmaya devame diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mecliste yaptığı koronavirüs salgını ve sürece ilişkin mücadeleyi aktardığı açıklamasında 130 bin sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını aktardı.



AB VE YENİ BAŞKANINI SEÇEN ABD İLE YENİ DÖNEM



Kabinede AB ile ilişkiler, ABD ile yeni dönem, Libya ve Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak. AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirileceği kabinede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'Türkiye, ön koşulsuz görüşmelere hazırdır' mesajının ardından Yunanistan'la ilişkilerde atılacak adımlar da masaya yatırılacak.



KARABAĞ ZAFERİ



Toplantıda Erdoğan'ın Dağlık Karabağ zaferi kutlamaları için gittiği Azerbaycan temasları hakkında bilgi vermesi de planlanıyor. Ayrıca Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran ile yaşanan gerilimin ardından yürütülen diplomasi trafiğinin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.