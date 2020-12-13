Yine CHP yine heykel! Vatandaşa hizmet sadece heykelle olmuyor!

CHP'li belediyelerin heykel sevdasına bir yenisi daha eklendi.



Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Adile Naşit, ölüm yıl dönümünde İzmir'de anıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Acil Çözüm ekiplerince yenilenen Buca Adile Naşit Parkı da, adını taşıdığı sanatçının heykeliyle birlikte yeniden hizmete açıldı.



AÇILIŞI TUNÇ SOYER YAPTI



Üzerinde, “Kuzucukların seni hiç unutmayacak” yazılı heykel,İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıldı.



Soyer parkı dolaşarak parkta yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.





