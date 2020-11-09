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Kaftancıoğlu yine Atatürk diyemedi!

CHP'lilerin 'Atatürk' ifadesini kullanmadığı için topa tuttuğu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Kasım nedeniyle paylaştığı tweetinde yine Atatürk ifadesini kullanmadı.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:37
Kaftancıoğlu yine Atatürk diyemedi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Mustafa Kemal" diye söz etmesi, parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

CHP'de bazı milletvekillerinin, "Atatürk" ifadesini kullanmaması nedeniyle sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiği Kaftancıoğlu, kendisini suçlayanlara "klavye Atatürkçüsü" sözleriyle tepki göstermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "CHP'de Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışması yapan hiç kimse olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı" diye karşılık verdi.

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KAFTANCIOĞLU'NA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİLER ARTTI

Tartışmanın büyümesi üzerine CHP Genel Merkez yönetimi devreye girmiş ancak, Kaftancıoğlu'nun Atatürk ifadesini kullanmamasının altında "siyasi bir kasıt ya da tercih olmadığı" gerekçesiyle, disiplin kurullarını işletmemişti.

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Muharrem İnce'nin de, "Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine" dediği Canan Kaftancıoğlu akşam saatlerinde attığı tweet ile geri adım atmadığı görüldü.



'10 Kasım' nedeniyle attığı tweette yine 'Atatürk' dememeyi tercih eden Kaftancıoğlu, Zülfü Livaneli'nin 'Böyledir Bizim Sevdamız' şarkısını paylaştı. Gözler yeniden CHP çevrelerine çevrildi.

Mustafa Kemal Atatürk

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