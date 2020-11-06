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Türk mühendisin büyük başarısı

Koronavirüs salgını ile tanışınca bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu süreçte doğal olan ürünlere de ilgi artmaya başladı. İki yıldır kimyasal temizlik ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştıran Kimya Mühendisi İlhan Ünal, kimyasal ve petrol türevi bulunmayan dünyada tek olan tablet bulaşık makine deterjanı ürettiklerini söyledi.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 12:04
Türk mühendisin büyük başarısı

İçeriğinde kimyasal maddeler barından temizlik ürünleri kanserden alerjilere, nefes darlığına kadar birçok sağlık sorununa sebep olarak, sağlığımızı ciddi manada olumsuz etkiliyor. Özellikle koronavirüs (kovid-19) salgını ile beraber doğal ürünlere ilgi artmış durumda. Koronavirüs salgını ile tanışınca bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Her ne kadar dezenfektan, çamaşır suyu kullanımı bu süreçte artsa da, diğer yandan doğal ve temiz içerikli ürünlere de ilgi bir o kadar artmaya başladı. Kimyasalların yerini doğal ürünlerin alması için çabalayan girişimcilerden biri olan Kimya Mühendisi İlhan Ünal, iki yıldır yerli ve milli doğal tablet bulaşık makine deterjanı üretmek için Ar-Ge ekibi ile çalışıp, tam da bu süreçte UniMaxi çıkardı. Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Ünal, kimyasal ve petrol türevi bulunmayan dünyada tek olan tablet bulaşık makine deterjanı ürettiklerini söyledi.

KİMYASALLAR FİLM TABAKASI OLUŞTURUYOR

Ünal, günümüzde hastalıkların, kanser vakalarının ve alerjilerin gün geçtikçe arttığını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı: " Detarjanların yüzde 17'sinin günümüz hastalıklarına sebep olduğunu fark ettik. Buradan yola çıkarak bu tür ürün oluşturduk. İçinde kimyasal ve petrol türevi olmayan tablet bulaşık makinası deterjanı ürettik. Piyasada bulunan kimyasal deterjanların içerisinde bulunan nükleer fosfatlar bunlar insan sağlığı açısından ciddi manada hastalıklara sebebiyet veriyor. Bulaşıkları yıkadığımızda bulaşıklarımızın yıkandığını, temiz ve pırıl pırıl olduğuna inanıyoruz. Halbuki üzerinde kimyasal film tabakası oluşturuyor ve bunu bulaşıklarımızda kullanmaya başlamamızla beraber deterjan yutuyoruz. Biz ise kimyasal ve petrol türevi içermeyen tamamen doğal minerallerden olan bir ürün ürettik. Bir paket ürünün içinde 50 adet tablet var ve marketlerde 20 liraya satılıyor."

90 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ

İlhan Ünal, iki yıl bu konuyu Ar-Ge merkezindeki ekibiyle araştırdıklarını belirterek, Çerkezköy'deki fabrikada üretim yaptıklarını bildirdi. İlk etapta 3 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve 90 kişiye de istihdam sağladıklarını belirten Ünal, siparişler çoğaldıkça yatırımın da artacağına işaret etti. Koronavirüsle beraber doğal ürünlerin ne kadar önemli olduğunun farkına vardıklarını anlatan Ünal, "Virüs bağışıklık sistemini güçsüz hale getirip, sonra devreye giriyor. Bağışıklık sistemimizin güçsüz hale gelmesinin nedenlerinden biri de kimyasal deterjanlar. Türkiye'de şu an kullandığınız büyük markaların içeriği ile Avrupa'da satılan ürünle aynı değil. Avrupa'dakinin temizleme gücü ve etkinliği ile buradaki bir değil. Çünkü, Avrupa'da biraz daha kimyasalını azaltıp bazı yasaklı maddeleri içerisinden çıkartıyorlar" dedi.

MAKİNENİN TUZUNA DİKKAT

"Maksimum doğallık minimum fiyat" mottosuyla yola çıktıklarını anlatan İlhan Ünal, şöyle konuştu: "Günlük 25 ton üretim yapıyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren marketlerde yerini almaya başladı. Türkiye'nin en iyi marketlerinde ürünümüz bulunuyor. Yakında zincir marketlerde de yer almasını istiyoruz. Tüketicinin bilinçli olması lazım. Aldığı ürünün içeriğinde ne var bakmalı. Doğal deterjanları mutfakta kullanırken makinenin tuzunun olması gerekir. Ürünümzde kimyasal olmadığı için makinenin tuzunun olması gerekiyor. Makine tuzuna dikkat edilmeli.”

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